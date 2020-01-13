В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что в настоящий момент между российской и украинской сторонами не ведутся переговоры по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на смену власти в Киеве, показное и фальшивое беспокойство о крымчанах, руководство страны не планирует возобновлять подачу днепровской воды на полуостров. Вот вам, с одной стороны, слова, а с другой — суровая реальность, настоящее лицо постмайданной Украины», — указал он.

По его словам, виной всему украинский «агрессивный национализм», который «стал сильным вирусом, мутагеном для Украины».

«Поэтому сегодня переговоры по снятию водной блокады не ведутся», — отметил Гоцанюк.

Премьер отметил, что в настоящий момент полуостров способен обходиться внутренними водными ресурсами, но для интенсивного развития сельского хозяйства и полноценного функционирования предприятий этого недостаточно.

При этом он добавил, что бизнес и фермеры уже перешли на водосберегающие технологии в сельском хозяйстве, а в растениеводстве заменили влагозависимые культуры на засухоустойчивые.

В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.