В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
- РИА Новости
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«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
По его словам, потенциально использование такого самолёта позволит «увеличить объём осадков из уже сформированных туч на 30%», не нанося никакого вреда экологии.
Как ожидается, самолёт будет базироваться в Симферополе.
Ранее в Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод.