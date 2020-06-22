В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

Самолёт, который способен обрабатывать воздушные массы и тем самым вызывать осадки, разместят в Крыму на следующей неделе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

По его словам, потенциально использование такого самолёта позволит «увеличить объём осадков из уже сформированных туч на 30%», не нанося никакого вреда экологии.

Как ожидается, самолёт будет базироваться в Симферополе.

Ранее в Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод.