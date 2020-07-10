В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Калининградской области выявили ещё 13 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее количество заболевших коронавирусом на 10 июля составило 2 591 человек. Из них 1 785 выздоровели.

Также стало известно, что за сутки в Краснодарском крае зафиксировали 66 новых случаев COVID-19, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на данные информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 10 июля.

Общее число заболевших достигло 6 589 человек. Выздоровели 5 574.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.