В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперативный штаб.
Общее количество заболевших коронавирусом на 10 июля составило 2 591 человек. Из них 1 785 выздоровели.
Также стало известно, что за сутки в Краснодарском крае зафиксировали 66 новых случаев COVID-19, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на данные информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 10 июля.
Общее число заболевших достигло 6 589 человек. Выздоровели 5 574.
Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.