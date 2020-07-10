В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Калининградской области выявили ещё 13 случаев COVID-19.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее количество заболевших коронавирусом на 10 июля составило 2 591 человек. Из них 1 785 выздоровели.

Также стало известно, что за сутки в Краснодарском крае зафиксировали 66 новых случаев COVID-19, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на данные информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 10 июля.

Общее число заболевших достигло 6 589 человек. Выздоровели 5 574.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить