В Роскачестве рассказали о полезных ингредиентах хлеба

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Специалисты Роскачества рассказали о полезных ингредиентах хлеба.
В Роскачестве рассказали о полезных ингредиентах хлеба
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Об этом сообщает argumenti.ru.

Например, амарантовая мука не содержит глютена, но богата белком, аминокислотами и лизином.

Гречневая мука тоже безглютеновая, и в её составе присутствуют магний, цинк, железо, антиоксиданты, растительный белок, витамины В и Е.

Растительного белка, пищевых волокон, витаминов больше в хлебе из цельнозерновой муки, передаёт ФАН.

Тмин содержит много полифенов, обладает противовоспалительным действием, а в семенах чиа содержится большой объём клетчатки.

Ранее Роскачество рассказало о проверке куриного филе.

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