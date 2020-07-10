В Роскачестве рассказали о полезных ингредиентах хлеба

Специалисты Роскачества рассказали о полезных ингредиентах хлеба.

Об этом сообщает argumenti.ru.

Например, амарантовая мука не содержит глютена, но богата белком, аминокислотами и лизином.

Гречневая мука тоже безглютеновая, и в её составе присутствуют магний, цинк, железо, антиоксиданты, растительный белок, витамины В и Е.

Растительного белка, пищевых волокон, витаминов больше в хлебе из цельнозерновой муки, передаёт ФАН.

Тмин содержит много полифенов, обладает противовоспалительным действием, а в семенах чиа содержится большой объём клетчатки.

Ранее Роскачество рассказало о проверке куриного филе.