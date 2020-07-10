В Роскачестве рассказали о полезных ингредиентах хлеба
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Об этом сообщает argumenti.ru.
Например, амарантовая мука не содержит глютена, но богата белком, аминокислотами и лизином.
Гречневая мука тоже безглютеновая, и в её составе присутствуют магний, цинк, железо, антиоксиданты, растительный белок, витамины В и Е.
Растительного белка, пищевых волокон, витаминов больше в хлебе из цельнозерновой муки, передаёт ФАН.
Тмин содержит много полифенов, обладает противовоспалительным действием, а в семенах чиа содержится большой объём клетчатки.
Ранее Роскачество рассказало о проверке куриного филе.