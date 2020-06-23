Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.

Как передаёт kp.ru со ссылкой на сайт ведомства, ни у одной торговой марки не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, а также нитритов, консервантов, химических растворов и ГМО.

При этом в 9 из 15 проверенных образцов содержался хлороформ.

«Выявленные концентрации хлороформа говорят скорее о недоочистке водопроводной воды на предприятиях. Это не имеет ничего общего с советской обработкой хлором, когда тушки на производстве макали в «хлорную баню», — пояснил технический директор ООО «Лабтех», инженер лаборатории доклинических исследований МФТИ Юрий Афанасьев.

Отсутствие хлора было выявлено в продукции торговых марок «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром», «Рококо».

Кроме того, в десяти товарах были обнаружены следы антибиотиков.

Ранее, как сообщало ФАН, в Роскачестве дали рекомендации по приготовлению окрошки.