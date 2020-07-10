Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал дело советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который подозревается в госизмене.

Он отметил, что «задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта».

Нарышкин добавил, что никому не советует «оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд».

«Тем более что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения», — цитирует ТАСС Нарышкина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Иваном Сафроновым.

Он заявил, что «виновность того или иного человека может признать только суд».

Адвокат заявил, что Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы. По словам защитника, эксперты признали секретными данные, которые советник главы «Роскосмоса», предположительно, передавал иностранной спецслужбе.

7 июля суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Защита заявила, что будет обжаловать арест.