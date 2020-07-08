Адвокат рассказал о секретности данных в деле Сафронова

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Эксперты признали секретными данные, которые советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, предположительно, передавал иностранной спецслужбе, заявил РИА Новости адвокат подозреваемого Иван Павлов.
Адвокат рассказал о секретности данных в деле Сафронова
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как отметил адвокат, к такому выводу пришли специалисты из Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Результаты экспертизы фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела, пояснил он.

«Мы не видели этих документов, и не факт, что увидим их при предъявлении обвинения», — сказал Павлов.

По его словам, защита попросит следствие пояснить суть дела и обосновать обвинение.

«Мало написать, что передавал данные. Необходимо сказать, как, при каких обстоятельствах. Пока мы не понимаем, от чего защищаться, — право на защиту нарушено», — уточнил адвокат.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве. Сообщалось, что он подозревается в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.

Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Он арестован до 6 сентября.

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