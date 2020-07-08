В Кремле прокомментировали дело Сафронова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с советником главы «Роскосмоса», бывшим журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым, который подозревается в госизмене.

«Виновность того или иного человека может признать только суд. До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум не имеет ничего общего с профессионализмом», — заявил Песков.

Он отметил, что Сафронов является талантливым журналистом.

«Мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать», — добавил Песков.

Ранее адвокат заявил, что Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы.