Эксперт рассказала о пользе арбузов и дынь

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева рассказала о пользе арбузов и дынь.

«И арбузу, и дыне повезло — они сезонные, сладкие, и отношение к ним у большинства людей положительное», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, их лучше не употреблять натощак или на ночь.

Как отметила Медведева, трудно сказать, какой из двух плодов полезнее для здоровья, поскольку оба насыщены полезными элементами.

«Мне кажется, здесь играет роль личное предпочтение. Даже если сказать, что арбуз полезнее дыни, а человек любит именно дыню, вряд ли он станет давиться арбузом и не есть дыню», — пояснила она.

Медведева добавила, что противопоказаний нет, если у человека нет каких-либо серьёзных нарушений.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.