В Калининградской области рассказали об отмене ряда ограничительных мер с 10 июля

В пятницу, 10 июля, в Калининградской области возобновят работу бассейны и читальные залы. Также начнётся торжественная регистрация бракосочетаний.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как заявил губернатор Антон Алиханов, Роспотребнадзор разрешил смягчить карантинные мероприятия.

Рестораторам и отельерам предложили расширить летние веранды.

С 13 июля к работе могут вернуться детские сады, но будет действовать ограничение — загрузка на 50%.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действует до 24 июля.

Ранее стало известно, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.

Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.