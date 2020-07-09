В Калининградской области рассказали об отмене ряда ограничительных мер с 10 июля
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
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