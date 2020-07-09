В Калининградской области рассказали об отмене ряда ограничительных мер с 10 июля

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В пятницу, 10 июля, в Калининградской области возобновят работу бассейны и читальные залы. Также начнётся торжественная регистрация бракосочетаний.
В Калининградской области рассказали об отмене ряда ограничительных мер с 10 июля
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

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