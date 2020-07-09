Вирусолог прокомментировал ситуацию с бубонной чумой

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с бубонной чумой.

«У нас всегда была надёжная противочумная служба», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, для такого заболевания не характерно быстрое распространение.

«Бубонная чума распространяется через блох. Крысы, сурки, блохи — это элементы распространения бубонной чумы. От человека к человеку она почти не распространяется», — пояснил он.

Как добавил Альтштейн, если возникает много случаев, то у отдельных людей болезнь может перейти в лёгочную форму.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с бубонной чумой.