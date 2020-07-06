Онищенко прокомментировал ситуацию с бубонной чумой

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с бубонной чумой.
Онищенко прокомментировал ситуацию с бубонной чумой
  • РИА Новости

«Если говорить о китайском очаге, активность не очень высокая — там всего один больной обнаружен, это очень мало. К тому же у нас сейчас закрыта граница», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил Онищенко, в России специалисты ведут постоянное наблюдение за очагами.

«Мы знаем активность всех наших очагов, опасности они не представляют», — добавил он.

Со своей стороны, молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с ФАН сказал, что даже в районах с природными очагами чумы случаи заболевания единичны.

По его словам, «ни России, ни даже той стране, где произошла вспышка чумы, переживать не стоит, если прямо на месте приняты адекватные противоэпидемические меры».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах.

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