Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Петербурге

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Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Санкт-Петербурге.
Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу компании Head Hunter.

По оценке специалистов, больше всего можно заработать в секторе IT.

«Самая высокооплачиваемая вакансия, имеющаяся на сегодня в базе, — глава отдела разработки. Ему готовы платить 360 тыс. рублей в месяц», — заявили в компании.

Разработчику программного обеспечения готовы платить от 300 тыс. в месяц. Такую же зарплату обещают руководителям на производстве, в маркетинге и фармацевтике.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.

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