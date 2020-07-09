Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Петербурге

Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу компании Head Hunter.

По оценке специалистов, больше всего можно заработать в секторе IT.

«Самая высокооплачиваемая вакансия, имеющаяся на сегодня в базе, — глава отдела разработки. Ему готовы платить 360 тыс. рублей в месяц», — заявили в компании.

Разработчику программного обеспечения готовы платить от 300 тыс. в месяц. Такую же зарплату обещают руководителям на производстве, в маркетинге и фармацевтике.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.