Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Петербурге
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу компании Head Hunter.
По оценке специалистов, больше всего можно заработать в секторе IT.
«Самая высокооплачиваемая вакансия, имеющаяся на сегодня в базе, — глава отдела разработки. Ему готовы платить 360 тыс. рублей в месяц», — заявили в компании.
Разработчику программного обеспечения готовы платить от 300 тыс. в месяц. Такую же зарплату обещают руководителям на производстве, в маркетинге и фармацевтике.
Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.