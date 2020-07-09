В Кремле прокомментировали слова Жириновского о задержании Фургала

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет реакции на угрозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского о сложении полномочий представителей партии в связи с задержанием главы Хабаровского края Сергея Фургала.
В Кремле прокомментировали слова Жириновского о задержании Фургала
  • РИА Новости

«У меня нет никакой реакции на это», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Жириновского.

Ранее Жириновский заявил, что задержание его однопартийца, главы Хабаровского края Сергея Фургала, было проведено «не в самой корректной форме».

Также он заявил, что ЛДПР будет защищать Фургала и «никогда не исключит» его из партии.

Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Как уточнили в Следственном комитете, показания на Фургала дали соучастники убийств, по которым проводится расследование.

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