В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 568 новых случаев COVID-19.

Этот показатель практически достиг минимума 5 апреля: тогда в городе зарегистрировали 536 новых инфицированных, сообщают «Известия».

Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост новых случаев в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране.

Ранее сообщалось, что в Москве с 13 июля смогут возобновить работу парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа.