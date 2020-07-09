В Москве с 13 июля возобновят работу парки и организации досуга
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- РИА Новости
«Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа», — заявил Собянин.
По его словам, также возобновят работу секции, кружки, дискотеки при условии, что число посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
Также в Москве будет отменён обязательный масочный режим.
Кроме того, с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы с вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.