В Москве с 13 июля возобновят работу парки и организации досуга

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В Москве с 13 июля смогут возобновить работу парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.
В Москве с 13 июля возобновят работу парки и организации досуга
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа», — заявил Собянин.

По его словам, также возобновят работу секции, кружки, дискотеки при условии, что число посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Также в Москве будет отменён обязательный масочный режим

Кроме того, с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы с вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.

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