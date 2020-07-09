Эксперт рассказал, может ли коронавирус проникнуть в помещение через кондиционер

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что теоретически проникновение коронавируса через систему кондиционирования возможно, но для этого должен существовать ряд условий.

«Коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Он живёт внутри человека, — рассказал «Российской газете» Лебедев. — Какое-то время на фильтре кондиционера он теоретически жить может, но это будет совсем недолго. Другое дело, что кондиционеры после зимы в любом случае надо тщательно обрабатывать, в том числе делать бактерицидную обработку, потому что, помимо коронавируса, там могут быть бактерии».

Лебедев уточнил, что кондиционер забирает воздух из помещения частично, поэтому для профилактики коронавируса надо полностью проветривать помещение.

«Чтобы не разносить дополнительно инфекцию, лучше проветривать. И чем чаще, тем лучше, чтобы воздухообмен был как можно более полным», — заключает эксперт.

Ранее сообщалось, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что возможность заражения через систему кондиционирования не доказана.