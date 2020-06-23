Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса по вентиляции

Короткая ссылка
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал возможность коронавируса распространяться по вентиляции.
Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса по вентиляции
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что для систем кондиционирования доказана передача только возбудителей легионеллы, микоплазмы и хламидийных инфекций.

«Не доказано, что через систему кондиционирования возможно заражение никакими другими возбудителями. Если кондиционер функционально готов к работе, если он очищен (ежегодно рекомендуется очистка), то его можно использовать по назначению. Он не может быть причиной распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул специалист. 

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить