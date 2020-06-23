Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса по вентиляции

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал возможность коронавируса распространяться по вентиляции.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что для систем кондиционирования доказана передача только возбудителей легионеллы, микоплазмы и хламидийных инфекций.

«Не доказано, что через систему кондиционирования возможно заражение никакими другими возбудителями. Если кондиционер функционально готов к работе, если он очищен (ежегодно рекомендуется очистка), то его можно использовать по назначению. Он не может быть причиной распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул специалист.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.