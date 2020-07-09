Ещё 1173 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Короткая ссылка
В Москве выписаны ещё 1173 человека, которые были инфицированы коронавирусом, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Ещё 1173 пациента вылечились от коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Как сообщает РИА Новости, она указала, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086.

Ранее сообщалось, что уже десять городских стационаров Москвы, которые ранее были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить