Ещё 1173 пациента вылечились от коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
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Как сообщает РИА Новости, она указала, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086.
Ранее сообщалось, что уже десять городских стационаров Москвы, которые ранее были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.