Десять московских стационаров вернулись к стандартному режиму работы
- АГН «Москва»
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Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет», — цитирует РИА Новости Ракову.
Она заявила, что «всего на данный момент переведено на стандартный режим работы десять городских стационаров».
Ракова сообщила, что в перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тыс. коек.
15 июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.