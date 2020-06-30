Десять московских стационаров вернулись к стандартному режиму работы

Уже десять городских стационаров Москвы, которые ранее были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она заявила, что «всего на данный момент переведено на стандартный режим работы десять городских стационаров».

Ракова сообщила, что в перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тыс. коек.

15 июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.