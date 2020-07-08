РФПИ попросил разрешить применение препарата от COVID-19 амбулаторно

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Министерство здравоохранения разрешить применение «Авифавира» амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РФПИ попросил разрешить применение препарата от COVID-19 амбулаторно
  • Reuters

По его словам, анализ данных второй и третьей фаз клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дают основания полагать, что он показывает «наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания», передаёт РИА Новости.

«В связи с этим мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение «Авифавира» амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома», — сказал он.

30 мая препарат против COVID-19 под названием «Авифавир» получил одобрение Минздрава.

В РФПИ заявляли, что препарат будет бесплатным в России в рамках ОМС.

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