РФПИ попросил разрешить применение препарата от COVID-19 амбулаторно
- Reuters
По его словам, анализ данных второй и третьей фаз клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дают основания полагать, что он показывает «наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания», передаёт РИА Новости.
«В связи с этим мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение «Авифавира» амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома», — сказал он.
30 мая препарат против COVID-19 под названием «Авифавир» получил одобрение Минздрава.
В РФПИ заявляли, что препарат будет бесплатным в России в рамках ОМС.