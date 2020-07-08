Эксперт оценил траты россиян во время режима самоизоляции

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Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин прокомментировал данные «Платформы ОФД», согласно которым в мае и июне 2020 года число покупок свинины выросло на 13%, говядины — на 2% по сравнению с 2019-м, а число покупок рыбных консервов уменьшилось на 12%.
Эксперт оценил траты россиян во время режима самоизоляции
  • Reuters

«Конечно, это связано с периодом самоизоляции. Люди же обычно покупают курицу, потому что её приготовить можно быстрее. То же самое с консервами. Это быстрая еда. А когда много свободного времени, покупают свинину, говядину и готовят», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, россияне соскучились по домашней пище.

Как отметил Рябинкин, граждане экономили на бензине, на услугах парикмахерских, на покупке одежды, поэтому больше тратили на еду, в том числе на мясо.

Ранее газета «Известия» сообщала, что торговый оборот российских фирм догнал и местами превысил прошлогодние показатели в июне 2020 года.

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