«Норникель» не согласен с оценкой ущерба в результате ЧП в Норильске

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«Норильский никель» оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба, нанесённого в результате ЧП в Норильске.
«Норникель» не согласен с оценкой ущерба в результате ЧП в Норильске
  • © Пресс-служба губернатора Красноярского края
  • РИА Новости

«Норильский никель»... оспаривает размер вреда, причинённого окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором)», — говорится в сообщении на сайте компании.

При этом подчёркивается, что компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива в Норильске, почти в 148 млрд рублей.

В Минприроды заявили, что объём ущерба водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен и сумма ущерба, которую представил Росприроднадзор, ему соответствует.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива

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