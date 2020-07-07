Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с COVID-19

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Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«На сегодняшний день ситуация довольно сложная. Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. Вирус вошёл в нашу среду, и он будет с нами жить. Возможно, он примет сезонный характер, поэтому хочется верить, что в ближайшее время появится вакцина», — сказал эксперт во время онлайн-конференции в медиагруппе «Патриот».

Как считает Брико, в случае с Россией в настоящее время пока рано говорить о полном снятии ограничений.

7 июля стало известно, что более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

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