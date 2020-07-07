Эксперт оценил ситуацию с COVID-19

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Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева кандидат медицинских наук Игорь Никоноров оценил ситуацию с COVID-19.
Эксперт оценил ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» у специалиста спросили, необходимо ли придерживаться ограничений и когда закончится пандемия.

«Эпидемиология говорит о том, что должен определённый процент людей переболеть, появится популяционный иммунитет, естественно, инфекция уйдёт, то есть саморегуляция», — ответил Никоноров.

7 июля стало известно, что более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

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