Эксперт оценил ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
В пресс-центре медиагруппы «Патриот» у специалиста спросили, необходимо ли придерживаться ограничений и когда закончится пандемия.
«Эпидемиология говорит о том, что должен определённый процент людей переболеть, появится популяционный иммунитет, естественно, инфекция уйдёт, то есть саморегуляция», — ответил Никоноров.
7 июля стало известно, что более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.