Медколледжи Подмосковья выпустили более 1,7 тысячи студентов в 2020 году

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Медицинские колледжи Московской области выпустили более 1,7 тыс. студентов в 2020 году.
Медколледжи Подмосковья выпустили более 1,7 тысячи студентов в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения области», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Всего в области пять медколледжей. Они готовят специалистов по таким направлениям, как сестринское, акушерское дело, лабораторная диагностика.

Ранее Newinform сообщал, что медицинские учреждения Ленинградской области получат ещё 180 аппаратов искусственной вентиляции лёгких к концу лета.

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