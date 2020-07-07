Медколледжи Подмосковья выпустили более 1,7 тысячи студентов в 2020 году

Медицинские колледжи Московской области выпустили более 1,7 тыс. студентов в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения области», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Всего в области пять медколледжей. Они готовят специалистов по таким направлениям, как сестринское, акушерское дело, лабораторная диагностика.

Ранее Newinform сообщал, что медицинские учреждения Ленинградской области получат ещё 180 аппаратов искусственной вентиляции лёгких к концу лета.