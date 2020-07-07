Медколледжи Подмосковья выпустили более 1,7 тысячи студентов в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Более тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения области», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Всего в области пять медколледжей. Они готовят специалистов по таким направлениям, как сестринское, акушерское дело, лабораторная диагностика.
Ранее Newinform сообщал, что медицинские учреждения Ленинградской области получат ещё 180 аппаратов искусственной вентиляции лёгких к концу лета.