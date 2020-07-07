Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников

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RT
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Об этом заявили в пресс-службе палаты.
Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников
  • РИА Новости

«Документ, одобренный депутатами в первом чтении, предусматривает штрафы до 150 тыс. рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан», — говорится в сообщении.

Также предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое в КоАП определяется как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Предполагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Кроме того, за все виды оскорблений авторы инициативы предлагают увеличить штрафы.

За публичное оскорбление, в том числе через интернет, штраф для граждан предлагается повысить с 3—5 тыс. рублей до 5—10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30—50 тыс. рублей до 50—100 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100—500 тыс. рублей до 200—700 тыс. рублей.

В середине мая в нижнюю палату парламента внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал НСН проект закона. 

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