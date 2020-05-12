Эксперт оценил законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал законопроект, предусматривающий наказание для чиновников на государственной и муниципальной службе за оскорбление граждан.

В беседе с НСН он поддержал предложение наказывать госслужащих за оскорбление граждан, подчеркнув, что работающие за зарплату из бюджета люди должны обладать навыками социального общения.

«Сегодня любой человек, который идёт на госслужбу, должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и навыками социального общения, придерживаться определённого регламента поведения в части своей публичной деятельности. Это касается не просто тех, кто избирается, а всех, кто получает зарплату из государственного бюджета», — убеждён специалист.

По мнению Баширова, угроза штрафа или дисквалификации заставит чиновников бережнее относиться к своей репутации.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.