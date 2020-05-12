В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно тексту, оскорбление, совершённое государственным или муниципальным служащим, влечёт наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100—150 тыс. рублей либо лишение права замещать должности госслужбы на срок до двух лет.

Ранее Хинштейн рассказал о разработке «Единой Россией» соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.