«Единая Россия» разработала проект о штрафах для чиновников за хамство

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн сообщил, что в ЕР разработали проект, предполагающий штрафование чиновников за хамство.

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи «Оскорбления», — цитирует РИА Новости слова Хинштейна в эфире радио «Вести ФМ».

Предполагаемый размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

В феврале в Министерстве просвещения заявили, что штрафные санкции за оскорбление учителей вряд ли помогут выстроить доверительные отношения между ними и родителями.