«Единая Россия» разработала проект о штрафах для чиновников за хамство

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Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн сообщил, что в ЕР разработали проект, предполагающий штрафование чиновников за хамство.
«Единая Россия» разработала проект о штрафах для чиновников за хамство
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи «Оскорбления», — цитирует РИА Новости слова Хинштейна в эфире радио «Вести ФМ».

Предполагаемый размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

В феврале в Министерстве просвещения заявили, что штрафные санкции за оскорбление учителей вряд ли помогут выстроить доверительные отношения между ними и родителями.

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