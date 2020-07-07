В Нижнем Тагиле рассказали о закупке новых реанимобилей
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики региона.
Отмечается, что данные автомобили оснащены оборудованием, которое позволит транспортировать пациентов и следить за их состоянием в пути следования к лечебно-профилактическому учреждению.
Например, имеются портативные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, ингаляторы и тому подобное.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртию доставили 11 новых реанимобилей.
В конце мая в Дагестан поступила партия новых автомобилей скорой помощи.