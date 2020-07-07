В Нижнем Тагиле рассказали о закупке новых реанимобилей

В Нижнем Тагиле сообщили, что для автопарка станции скорой медицинской помощи закуплено 28 полностью оборудованных новых реанимобилей.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики региона.

Отмечается, что данные автомобили оснащены оборудованием, которое позволит транспортировать пациентов и следить за их состоянием в пути следования к лечебно-профилактическому учреждению.

Например, имеются портативные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, ингаляторы и тому подобное.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртию доставили 11 новых реанимобилей.

В конце мая в Дагестан поступила партия новых автомобилей скорой помощи.