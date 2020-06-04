В Удмуртию доставили 11 новых реанимобилей

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в республику поступило 11 новых реанимобилей.
В Удмуртию доставили 11 новых реанимобилей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на страницу главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Бречалов, реанимобили оснащены полным комплектом оборудования для оказания экстренной помощи, а также для транспортировки и мониторинга состояния пациента до прибытия в больницу.

Также имеется дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором.

Реанимобили доставят в Уву, Глазов, Ижевск, Воткинск, Можгу и Сарапул.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя, рассчитанного на 382 койки.

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