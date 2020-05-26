В Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя

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В Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя, рассчитанного на 382 койки. Работы велись в течение шести недель.
В Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, корпуса здания на 80% возведены из стройматериалов местных производителей.

«К примеру, сэндвич-панели завозили из Нефтекамска, цемент, щебень, плиточный клей — тоже всё наше. Это позволило значительно удешевить стройку, и мы будем использовать этот опыт при строительстве других социальных объектов», — отметил он.

Теперь региональному Минздраву предстоит протестировать оборудование.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Нижнем Тагиле появится ещё один обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19.

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