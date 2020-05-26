В Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, корпуса здания на 80% возведены из стройматериалов местных производителей.
«К примеру, сэндвич-панели завозили из Нефтекамска, цемент, щебень, плиточный клей — тоже всё наше. Это позволило значительно удешевить стройку, и мы будем использовать этот опыт при строительстве других социальных объектов», — отметил он.
Теперь региональному Минздраву предстоит протестировать оборудование.
Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Нижнем Тагиле появится ещё один обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19.