В Дагестан поступила партия новых автомобилей скорой помощи

В Дагестан поступила очередная партия новых автомобилей скорой помощи со спецоборудованием, адаптированных для пациентов с коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

В сообщении говорится, что машины были направлены в Дагестан Минпромторгом.

«13 реанимобилей — это машины класса «С» Ульяновского автозавода. Они оборудованы всем необходимым и адаптированы для пациентов с коронавирусом», — заявили в министерстве.

Отмечается, что автомобили обладают высокой проходимостью и способны добраться в самые отдалённые населённые пункты республики.

По данным министерства, в ближайшие дни ожидается поставка ещё 17 автомобилей скорой помощи.

Ранее военнослужащие ЮВО развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.