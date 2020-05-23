В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов и ПЦР-лабораторией.
«Медицинский персонал госпиталя готов к приёму пациентов», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к подготовке площадки, предназначенной для размещения полевого госпиталя в Буйнакске.