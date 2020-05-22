В Дагестане будет создан полевой госпиталь для лечения коронавируса

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к подготовке площадки, предназначенной для размещения полевого госпиталя в Буйнакске (Дагестан).

Как передаёт телеканал «Звезда», военные медики направлены в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что в составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники.

Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.

В Минобороны страны заявили, что два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест перебросят в Дагестан.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.