В Дагестан перебросят два полевых мобильных госпиталя
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«Даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией», — цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что вместе с этим в регион будет направлен мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для дезинфекции и санитарной обработки.
По данным ведомства, всего для помощи в борьбе с коронавирусом в Дагестане будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.