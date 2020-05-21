В Дагестан перебросят два полевых мобильных госпиталя

В Минобороны России заявили, что два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест перебросят в Дагестан.

«Даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что вместе с этим в регион будет направлен мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для дезинфекции и санитарной обработки.

По данным ведомства, всего для помощи в борьбе с коронавирусом в Дагестане будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.