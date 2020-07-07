Правительство планирует выделить 5 млрд рублей на отпускные медикам

Правительство планирует выделить более 5 млрд рублей на отпускные медикам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении более 5 млрд рублей врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, работающим по всей стране, а также сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам власти, всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным коронавирусом», — сказал он.

Как подчеркнул председатель правительства, это касается выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого «они вынуждены были отказаться».

«При их расчёте будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты. Крайне важно, чтобы права этих сотрудников тщательно соблюдались», — отметил Мишустин.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на выплаты за июль медработникам, находящимся в контакте с больными коронавирусом.

Как передавало в июне ИА «Удмуртия», медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.