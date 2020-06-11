В Удмуртии рассказали о выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19

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Медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.
В Удмуртии рассказали о выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как отметил председатель областного правительства Ярослав Семёнов, данные о ходе выплат и деятельности рабочей группы направляются в Минздрав России еженедельно.

«По состоянию на 11 июня все выплаты стимулирующего характера за май этого года: за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за выполнение особо важных работ за счёт средств федерального бюджета, а также соответствующие выплаты за счёт средств регионального бюджета работникам государственных учреждений здравоохранения республики осуществлены в полном объёме», — сказал глава регионального Минздрава Георгий Щербак.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выплатах медработникам Севастополя.

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