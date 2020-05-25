Медработники Севастополя получат надбавки по работе с COVID-19 за май до 3 июня

И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что надбавки к заработной плате за май медикам, которые работают с COVID-19, должны быть сделаны до 3 июня.

«До 3 июня все соответствующие майские выплаты должны быть сделаны. Это касается президентской надбавки, правительственной и всех дополнительных решений, которые мы приняли на региональном уровне», — приводит «Новый Севастополь» слова и. о. губернатора.

Вице-губернатор Александр Кулагин, в свою очередь, сообщил, что за апрель стимулирующие выплаты в Севастополе получили 1073 работника шести медицинских организаций.

Кроме того, 688 человек получили выплаты, которые правительство России предусмотрело для медперсонала, работающего в «красной зоне».

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области был создан новый сервис, который поможет медикам узнать размер надбавок за работу с пациентами с COVID-19.