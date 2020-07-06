Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия», — цитирует РИА Новости решение судьи Станислава Минина.

3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

После этого Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Лукашевич.