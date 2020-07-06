Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
- РИА Новости
Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия», — цитирует РИА Новости решение судьи Станислава Минина.
3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
После этого Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Лукашевич.