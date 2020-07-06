Серебренников не стал обжаловать приговор

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Защита Кирилла Серебренникова, осуждённого на три года условно, не станет обжаловать приговор суда. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.
Серебренников не стал обжаловать приговор
  • РИА Новости

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии», — цитирует ТАСС Харитонова.

По его словам, после судебного процесса «всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинён никакой ущерб».

26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии», согласно которому Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Кроме того, судом было взыскано с фигурантов дела 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Малобродский и Итин, как стало известно 6 июля, обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Как заявил Серебренников, у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры. 

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