Серебренников не стал обжаловать приговор

Защита Кирилла Серебренникова, осуждённого на три года условно, не станет обжаловать приговор суда. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии», — цитирует ТАСС Харитонова.

По его словам, после судебного процесса «всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинён никакой ущерб».

26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии», согласно которому Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Кроме того, судом было взыскано с фигурантов дела 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Малобродский и Итин, как стало известно 6 июля, обжаловали приговор по делу «Седьмой студии».

Как заявил Серебренников, у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры.