Серебренников не стал обжаловать приговор
- РИА Новости
«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии», — цитирует ТАСС Харитонова.
По его словам, после судебного процесса «всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинён никакой ущерб».
26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии», согласно которому Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.
Кроме того, судом было взыскано с фигурантов дела 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.
Малобродский и Итин, как стало известно 6 июля, обжаловали приговор по делу «Седьмой студии».
Как заявил Серебренников, у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры.