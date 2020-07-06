Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

Короткая ссылка
Защита обжаловала приговор по делу режиссёра Кирилла Серебренникова, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
  • РИА Новости

«В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу «Седьмой студии» от осуждённого Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осуждённого Юрия Итина», — сказали агентству.

26 июня был вынесен приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тыс. рублей, Итин и Малобродский также получили условные сроки и штрафы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить