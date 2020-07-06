Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

Защита обжаловала приговор по делу режиссёра Кирилла Серебренникова, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу «Седьмой студии» от осуждённого Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осуждённого Юрия Итина», — сказали агентству.

26 июня был вынесен приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тыс. рублей, Итин и Малобродский также получили условные сроки и штрафы.