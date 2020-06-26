Суд взыскал с фигурантов дела «Седьмой студии» 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы взыскал с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

«Исковое заявление о возмещении вреда Министерства культуры России удовлетворить. Взыскать с Серебренникова, Итина, Малобродского 128 974 690 рублей», — приводит Интерфакс выдержку из приговора суда.

Иск к бывшей сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссёра Кирилла Серебренникова к условному сроку. Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки, Софья Апфельбаум оштрафована и освобождена от наказания в связи с истечением срока давности.