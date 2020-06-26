Суд приговорил Серебренникова к условному сроку
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — сказала судья Олеся Менделеева.
В ходе заседания 26 июня суд вынес обвинительный приговор по делу «Седьмой студии».
Ранее прокурор в суде запросил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа Серебренникову.
Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела о хищении на сумму почти 129 млн рублей в «Седьмой студии» при реализации театрального проекта «Платформа».