Суд приговорил Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссёра Кирилла Серебренникова к условному сроку, передаёт РИА Новости. Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки, Софья Апфельбаум оштрафована и освобождена от наказания за истечением срока давности.

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РИА Новости

«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — сказала судья Олеся Менделеева. В ходе заседания 26 июня суд вынес обвинительный приговор по делу «Седьмой студии». Ранее прокурор в суде запросил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа Серебренникову. Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела о хищении на сумму почти 129 млн рублей в «Седьмой студии» при реализации театрального проекта «Платформа».