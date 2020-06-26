Суд выносит обвинительный приговор по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу «Седьмой студии», сообщает РИА Новости.

«Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество», — начала оглашать приговор судья Олеся Менделеева.

В настоящее время оглашение приговора продолжается. Наказание будет названо позднее.

Ранее прокурор попросил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, штрафу в размере 800 тыс. рублей и запрету занимать в учреждениях культуры должности, связанные с административно-хозяйственной и распределительной деятельностью на три года.

Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года лишения свободы и по 200 тыс. рублей штрафа.

Подсудимые не признают себя виновными.

В начале июня адвокат Ирина Поверинова сообщила, что третья экспертиза по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» возбудили в 2017 году.