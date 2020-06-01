Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова

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Третья экспертиза по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа». Об этом рассказала РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.
Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова
  • РИА Новости

«Великие эксперты решили, что практически всё украли — 128 млн рублей», — заявила Поверинова. Как отмечает агентство, при этом защитница не скрывала иронию.

На проект «Платформа», реализованный «Седьмой студией», из федерального бюджета было выделено 216 млн рублей.

Как сообщалось, первая экспертиза оценила ущерб в 133 млн рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкульта. Третья, соответственно, оценила ущерб в 128 млн рублей.

Третья экспертиза была назначена Мещанским судом Москвы в конце 2019 года.

Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум. Виновными они себя не признают.

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