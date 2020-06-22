Прокурор запросил 6 лет колонии для режиссёра Серебренникова
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- РИА Новости
«Прошу назначить Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова прокурора Михаила Резниченко в Мещанском суде Москвы.
Кроме того, гособвинение попросило назначить фигурантам дела Алексею Малобродскому пять лет лишения свободы, а Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года.
Ранее гособвинение посчитало доказанной вину фигурантов дела Серебренникова.
Адвокат Ирина Поверинова рассказала о третьей экспертизе по делу режиссёра.