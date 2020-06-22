Прокурор запросил 6 лет колонии для режиссёра Серебренникова

Прокурор запросил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. рублей режиссёру Кириллу Серебренникову.

«Прошу назначить Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова прокурора Михаила Резниченко в Мещанском суде Москвы.

Кроме того, гособвинение попросило назначить фигурантам дела Алексею Малобродскому пять лет лишения свободы, а Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года.

Ранее гособвинение посчитало доказанной вину фигурантов дела Серебренникова.

Адвокат Ирина Поверинова рассказала о третьей экспертизе по делу режиссёра.