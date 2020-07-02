Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

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Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
  • РИА Новости

«Я живу в Москве. Я могу переехать из Москвы в любой уголок России, но не могу покинуть страну, пока не заплачу огромную сумму денег Министерству культуры. Сумму, которой у меня определённо нет», — сказал Серебренников в интервью The Hollywood Reporter.

По словам режиссёра, ему уже предлагали помощь в выплате этой суммы.

«Люди со всего мира — из Германии, Австрии, Франции, представители театральных кругов — пишут мне о том, что начинают собирать средства, чтобы «выкупить» меня», — заявил он.

26 июня Мещанский суд Москвы взыскал с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

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