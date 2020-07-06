В Роспотребнадзоре рекомендовали не кормить грибами детей до 14 лет

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания», — цитируют «Известия» сообщение ведомства.

Случаи отравления грибами происходят в первую очередь из-за невнимательности взрослых и неосторожности детей. Чаще всего отравления случаются из-за недостатка информации о грибах.

В ведомстве напомнили, что грибы не стоит собирать рядом с дорогами и населёнными пунктами, употреблять в пищу в сыром виде.

В июне телеканал «360» рассказывал о проверках ягод и грибов на рынках.